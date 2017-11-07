УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

День народного единства прошел в Башкирии незаметно для федеральных СМИ. Лишь информационное агентство REGNUM опубликовало репортаж под названием «В Уфе 4 ноября отличились украинцы и крестоходцы». Начали, правда, с крестного хода между двумя церквями, в котором приняло участие 500 человек. Подчеркивается, что городской крестный ход 4 ноября состоялся по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона в праздник Казанской иконы Божией Матери и в День народного единства. А в это же время «в Государственном концертном зале (ГКЗ) «Башкорстостан» проходил официальный митинг». Правда, тут же указано, что митинг был не в зале, а у ГКЗ «Башкорстостан».

«Народу было много, акция закончилась быстро, сразу после выступления главы региона Рустэма Хамитова. После митинга действие перенеслось во внутрь ГКЗ, в тепло», — рассказали участники.

ИА REGNUM уделило внимание и башкирскому футболу: ««Спартак» переиграл «Уфу» в матче РФПЛ». Результат матча «Спартак» (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 3:1

По новостям о башкирской экономике бесспорный лидер «Эксперт-Урал», опубликовавший статью «Подлей масла» с подзаголовком «Спрос на семена подсолнечника, рост рынка масла и экспортные перспективы стимулируют агрохолдинги инвестировать в новые проекты».

Речь тут, как нетрудно догадаться, идет о маслоэкстракционном заводе в Маячном.

«…Группа компаний «Сигма» (Копейск), чье подсолнечное масло «Корона изобилия» по результатам лабораторных исследований отмечено золотыми медалями Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень 2017»…

Маячный маслоэкстракционный завод — не первый масштабный инвестиционный проект ГК в Башкортостане. В 2006 году «Сигма» приобрела небольшой Чишминский прессовый маслозавод. За десять лет его вывели, по выражению Александра Махрова, на «гроссмейстерский» уровень. Теперь он перерабатывает 1 тыс. тонн подсолнечника в сутки, стал полноценным в технологическом смысле экстракционным производством. Создано практически новое производство, построен элеватор, созданы инфраструктура, автохозяйство. На предприятии работают больше 600 человек…

…На Маячном будут делать 14 тыс. тонн нерафинированного масла в месяц. Часть его отправится на дальнейшую переработку в Копейск, где его рафинируют, дезодорируют и разольют по бутылкам (завод построен по технологии и с использованием оборудования шведской компании ALFA LAVAL и итальянской SIPA; с 2007 года работает по уникальной технологии серебряной фильтрации масла). А остальное уйдет партнерам компании внутри страны и на экспорт…».

«Эксперт-Урал» пишет также и про авиаперевозки: «Зимние авиаперевозки: варианты разморозки», в связи с переходом 29 октября российских аэропортов на осенне-зимнее расписание.

«Особенностью нового сезона для аэропорта Уфы станет увеличение количества рейсов на популярные курорты и продление нескольких маршрутов летней программы. По сравнению с прошлой зимой увеличилась частота полетов в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты».

«Интерфакс-Россия» сообщает, что банки в III квартале удвоили число выданных карт "Мир" на Урале: «Российские банки в третьем квартале 2017 года выдали на Урале более 2,709 млн карт платежной системы "Мир", что в 2 раза больше показателя предыдущего квартала, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского главного управления Центробанка.

При этом наибольшее количество карт было выдано в Тюменской области (576 тыс. карт), Свердловской области (524 тыс. карт), Челябинской (445 тыс. карт) и Башкортостане (419 тыс. карт)».

«Интерфакс-Россия» сообщает также, что «Нейтрализация "террористов", захвативших административное здание, отработана в ходе учений в Уфе». Учение по предотвращению теракта, обезвреживанию террористов и освобождению заложников проведено в здании Управления по конвоированию ФСИН России по Башкирии в Уфе, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального УФСБ в пятницу.

Но никакие учения не помогут предотвратить такие инциденты, как произошедший в Белорецке, где «Молодой житель Башкирии сжег спавших родственников». Об этом сообщает НТВ. «По данным следствия, во время семейного застолья отец несколько раз ударил 24-летнего сына. Дождавшись, когда все заснут, молодой человек вышел на веранду и поджег находившиеся там вещи. В результате огонь перекинулся на дом.

Жертвами пожара стали 47-летний отец подозреваемого, его 66-летняя бабушка и еще один 65-летний родственник. Дом уничтожен огнем».

«Московский Комсомолец» перечисляет в заголовке всех: «Житель Башкирии сжег отца, бабушку и дальнего родственника в доме», РЕН ТВ указывает на причину трагедии: «Житель Башкирии сжег своих родственников из-за обиды», как и «Интерфакс»: «Житель Башкирии обиделся на родственников и сжег их в доме».