В Башкирии стражи порядка оперативно задержали угонщиков Hyundai Tucson Фото: группа «Дорожный патруль Уфа», Vk В Башкирии стражи порядка оперативно задержали угонщиков Hyundai Tucson Фото: группа «Дорожный патруль Уфа», Vk

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В ГИБДД по Уфимскому району Башкортостана вечером 6 ноября поступило сообщение об угоне автомобиля Hyundai Tucson. Сотрудники дорожной полиции по горячим следам нашли иномарку в селе Миловка. В салоне угнанной машины находились двое мужчин. Сейчас они задержаны, сообщается в группе «Дорожный патруль».

Злоумышленник, находившийся за рулем, ранее был судим. Отмечается, что в момент поимки преступников у иномарки уже отсутствовал передний бампер, хотя до угона машина была целой.

По словам задержанных, Hyundai Tucson им поручили перевезти, но кто и куда – неизвестно. По факту угона стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.