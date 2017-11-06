В Уфе эвакуировали посетителей и сотрудников крупных торговых центров Фото: источник ИА «Башинформ» В Уфе эвакуировали посетителей и сотрудников крупных торговых центров Фото: источник ИА «Башинформ»

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе вечером 6 ноября в ТРК «Семья», ЦТиР «Мир», ТЦ «Мега» и «Аркада» была произведена полная эвакуация посетителей и сотрудников. Как стало известно агентству «Башинформ» из собственных источников, поступили сигналы о подозрительных предметах. Сотрудники экстренных служб выехали на указанные места.

В пресс-службе МВД по РБ прокомментировали, что по всем случаям в полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета. Сейчас проводится проверка.

Это уже третья волна массовой эвакуации из торговых центров столицы. Как сообщалось ранее, в Уфе 24 сентября поступило 20 тревожных звонков о заложенных взрывных устройствах и найденных бесхозных предметах. На место были направлены городские службы экстренного реагирования. Они эвакуировали более 15 тысяч человек. Все помещения были проверены, взрывные устройства и подозрительные предметы — не обнаружены.

4 октября эвакуация была объявлена в ТЦ «Мега» и «Леруа Мерлен» на улице Рубежной, а также в ТРК «Мегаполис», в Гостином дворе и лайфстайл-центре «Башкирия».