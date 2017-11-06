В Башкирии нашелся пропавший без вести 32-летний Антон Дахтин Фото: соцсети В Башкирии нашелся пропавший без вести 32-летний Антон Дахтин Фото: соцсети

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане нашелся пропавший без вести 32-летний уфимец Антон Дахтин. По словам родственников, его обнаружили живым в городе Белорецке. Почему он уехал из столицы республики в другой город, никого из родных не предупредив, не уточняется.

Как сообщало агентство «Башинформ», мужчина пропал 29 октября. Утром он вышел из дома в микрорайоне Черниковка, но до работы так и не дошел.