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Россияне стали чаще приобретать автомобили с «автоматом»

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Россияне стали чаще приобретать автомобили с «автоматом» Фото: автор

Россияне стали чаще приобретать автомобили с «автоматом» Фото: автор

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Россияне стали чаще покупать машины, оснащенные автоматической трансмиссией (АКПП), сообщает газета «Известия». По итогам девяти месяцев текущего года, было продано более 566 тысяч новых автомобилей с «автоматом». Таким образом, доля предпочитающих АКПП россиян составила 54,1%. Продажи выросли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Теги: автомобили, транспорт, продажи
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