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6 ноября Понедельник

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В Башкирии сгорели два бревенчатых дома и веранда

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии сгорели два бревенчатых дома и веранда Фото: группа «Подслушано Давлеканово», Vk

В Башкирии сгорели два бревенчатых дома и веранда Фото: группа «Подслушано Давлеканово», Vk

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 5 ноября в 22.48 в диспетчерскую сообщили о возгорании общей кровли на площади 40 кв. метров бревенчатого дома и дощатой веранды, а также еще одного бревенчатого дома по улице Победы в Давлеканово. На сайте ГУ МЧС России по РБ сообщается, что в происшествии есть пострадавшие.

Пожар тушили силы и средства МЧ — три единицы техники и 11 человек. С огнем полностью удалось справиться в 23.55.

По словам очевидцев, огнеборцы прибыли быстро и успели отстоять существенную часть дома.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги: пожар, МЧС
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