Жительница Башкирии стала свидетельницей тайфуна «Дамри», в котором погибли 44 человека - видео Фото: Алена Клименко | Видео: Алена Клименко Жительница Башкирии стала свидетельницей тайфуна «Дамри», в котором погибли 44 человека - видео Фото: Алена Клименко | Видео: Алена Клименко

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Жительница Нефтекамска Алена Клименко приехала во Вьетнам 31 октября. Наша землячка заселилась в отель на первой береговой линии Нячанга, а 4 ноября около четырех утра к ней в номер постучались сотрудники гостиницы и попросили в срочном порядке спуститься вниз.

«Штормовое предупреждение было, но что будет такое, не ожидал никто, — поделилась с агентством «Башинформ» Алена Клименко. — Стоял такой гул — не описать. С лифтов бежала вода, некоторых гостей отеля заблокировало в кабине. По улицам летали пальмы, вырванные сильным ветром прямо с корнем. Ветки и куски деревьев потом залетали в окна. Страшная картина — погибшие в воде».

По словам жительницы Нефтекамска, которая стала свидетелем тайфуна «Дамри», людей переселили в другие отели. Некоторые гостиницы, где отдыхали российские туристы, остались без света и воды, другие — полностью разрушены.

Сейчас Алена Клименко находится в другом городе Вьетнама, в 50 км от Нячанга. Этой провинции стихия не коснулась.

Напомним, 4 ноября на Вьетнам обрушился сильнейший за последние два десятилетия тайфун «Дамри». По последним данным, 44 человека погибли, 19 — числятся пропавшими без вести, более 40 тысяч жителей страны остались без крова.