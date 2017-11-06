Студент из Башкирии в финале российского телешоу «Удивительные люди» принял участие в поединке разума Фото: скриншот видео телеканала Россия-1 | Видео: канал WeiT Media, YouTube Студент из Башкирии в финале российского телешоу «Удивительные люди» принял участие в поединке разума Фото: скриншот видео телеканала Россия-1 | Видео: канал WeiT Media, YouTube

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На канале «Россия-1» вышел финальный выпуск второго сезона телешоу «Удивительные люди», в котором участвовал студент из Башкортостана Илья Антонов. Как сообщалось ранее, житель Стерлитамака поразил своей способностью запоминать тысячи цифр числа Пи. Уникальные способности молодой человек развил на основе ментальной атлетики — запоминания информации на основе воображения.

В эфире российской телепередачи Илья соревновался с финалистом первого сезона Артемом Гариным. За неделю до финала мнемонисты должны были выучить то, что не знал ни один из них, тысячу знаков от позиции «23 000» до позиции «24 000» знаков после запятой. Ведущий Александр Гуревич предложил участникам битвы по очереди на время назвать по 300 знаков с максимальной скоростью, после того, как включится секундомер. Илья уступил в поединке разума, назвав 300 цифр за 1 минуту 39 секунд. Финалист первого сезона справился за 1 минуту 21 секунду.

По словам ведущего, несмотря на победу Артема, финалист второго сезона телешоу Илья Антонов блестяще справился с задачей и прошел испытание.