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Уфимские гандболисты вничью сыграли с командой из Снежинска

СПОРТ

Уфимские гандболисты вничью сыграли с командой из Снежинска Фото: пресс-служба «УГНТУ-ВНЗМ»

Уфимские гандболисты вничью сыграли с командой из Снежинска Фото: пресс-служба «УГНТУ-ВНЗМ»

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Уфимский гандбольный клуб «УГНТУ-ВНЗМ» в минувшие выходные на домашней площадке вничью сыграл со своим соседом по турнирной таблице – командой «Сунгуль» из Снежинска. Первый тайм уфимцы провели достаточно уверенно – 14:11, хотя и в первом отрезке Снежинск несколько раз сравнивал счет. А вот второй тайм остался за «Сунгулем». Игра во втором тайме была достаточно жесткой. Уфимские спортсмены сумели в этой игре справиться с неизменными потерями, которые сопровождали команду на протяжении последних игр, но в этот раз одержать победу помешала реализация. Итог матча 27:27, сообщили в пресс-службе «УГНТУ-ВНЗМ».

Теги: гандбол
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