В Уфе очевидцы поймали нетрезвого водителя, пытавшегося сбежать после ДТП
В Уфе очевидцы поймали нетрезвого водителя, пытавшегося сбежать после ДТП Фото: группа «Дорожный патруль Уфа», Vk
В Уфе очевидцы поймали нетрезвого водителя, пытавшегося сбежать после ДТП Фото: группа «Дорожный патруль Уфа», Vk
УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе очевидцы поймали нетрезвого водителя, пытавшегося сбежать после дорожной аварии. Инцидент произошел накануне вечером в Затоне на улице Ахметова, сообщает «Дорожный патруль».
Мужчина из Оренбургской области за рулем «ВАЗ» девятой модели задел «Шевроле Авео». После столкновения виновник ДТП попытался убежать, но его поймали очевидцы случившегося. Приехавшие на место сотрудники ГИБДД проверили автомобилиста с помощью алкотестера. Прибор показал 1,84 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.