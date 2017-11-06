В Башкирии прогнозируются мокрый снег и гололедица Фото: автор В Башкирии прогнозируются мокрый снег и гололедица Фото: автор

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По прогнозам синоптиков, в Башкортостане днем 6 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег, образуется слабый гололед. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха в светлое время суток составит -1,+4 градуса. На автодорогах утром местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Во вторник и среду,7 и 8 ноября, в некоторых районах региона пройдет небольшой мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -1,-6, при прояснении до -11, днем -2,+3. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.