Нужно объединять ребят с активной гражданской позицией – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Нужно объединять ребят с активной гражданской позицией – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ходе совместного заседания Совета по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и Совета Ассамблеи народов республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов рекомендовал общественным организациям активнее работать с молодёжью для поддержки и развития родных языков.

– Ассамблее народов республики совместно с органами власти нужно теснее работать с молодёжью, объединять ребят, занимающих активную жизненную и гражданскую позицию, – подчеркнул он.

Руководитель республики сообщил, что в этом году в республике прошли молодёжные форумы, собравшие молодых активистов разных национальностей – форум «Наследие Урала», «Башкирская молодёжь собирает друзей», «Йыйын молодёжи» в Баймакском районе, на котором присутствовало более 10 тысяч ребят.

– Важно, чтобы самые успешные, востребованные мероприятия стали традиционными, ежегодными, – отметил Рустэм Хамитов. – И всё же нам пока не достаёт по-настоящему творческих, интересных проектов, которые вовлекали бы в общественную жизнь молодых людей, имеющих задатки лидеров.