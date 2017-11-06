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Ассамблее народов есть над чем поработать в плане семейного воспитания – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО

Ассамблее народов есть над чем поработать в плане семейного воспитания – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Ассамблее народов есть над чем поработать в плане семейного воспитания – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

На совместном заседании Совета по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и Совета Ассамблеи народов республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов рекомендовал общественным организациям заняться вопросами семейного воспитания в части общения на родных языках.

– Ассамблее народов есть над чем поработать и в плане семейного воспитания. Не нужно в вопросе «забвения родных языков» винить только процессы глобализации. Главная угроза находится куда ближе, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Если в семье не говорят на родном языке, не смотрят телевидение на родном языке, не выписывают газет и журналов на родном языке, детей не водят на спектакли и концерты, которые идут на родном языке, кто в этом виноват? Почему вся ответственность перекладывается на органы власти или общественность? Семья, работа в семье – вот что предстоит нам с вами активизировать.

По словам Главы региона, необходимо активнее работать с родительским сообществом.

– У нас в каждом районе и городе есть активные люди. Взаимодействие с ними должно быть постоянным, – отметил Рустэм Хамитов. – Надо тесно взаимодействовать с редакциями, филармониями, театрами, совместно с Министерством культуры республики проводить детские и молодежные конкурсы, фестивали на всех родных языках.

Теги: языковая политика, глава рб
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