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Причины смертельного пожара в Башкирии: молодой человек, обидевшись на отца, сжег его, бабушку и родственника семьи

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Причины смертельного пожара в Башкирии: молодой человек, обидевшись на отца, сжег его, бабушку и родственника семьи Фото: соцсети

Причины смертельного пожара в Башкирии: молодой человек, обидевшись на отца, сжег его, бабушку и родственника семьи Фото: соцсети

УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане назвали предварительные причины пожара в Белорецке, в котором погибли три человека. По версии следствия, поджог устроил сын хозяина дома после конфликта с отцом.

Как сообщает Следственный комитет по РБ, после совместного распития спиртного членами семьи, отец из личных неприязненных отношений несколько раз ударил 24-летнего сына. Дождавшись, когда все уснут, ночью 5 ноября, молодой человек вышел на веранду и поджог находившиеся там вещи, отчего загорелся дом и в результате пожара погибли 47-летний отец подозреваемого, его 66-летняя бабушка и 65-летний родственник. При этом, дом по ул. Сибирская в результате поджога уничтожен. Материальный ущерб составил не менее 500 тысяч рублей.

По данному факту Белорецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК по РБ возбуждено уголовное дело по подозрению 24-летнего местного жителя в умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: пожары, Следственный комитет по РБ
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