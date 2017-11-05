В Башкирии в пожаре погибли люди Фото: соцсети В Башкирии в пожаре погибли люди Фото: соцсети

УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Три человека погибли минувшей ночью (с 4 на 5 ноября) в Белорецке в результате пожара в частном деревянном доме.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, звонок о возгорании поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы ранним утром в 4:55. В тушении принимало участие три единицы техники и 11 человек личного состава. В 6:25 пожар был полностью ликвидирован. На месте работали правоохранители, они и выяснят подробности случившегося и установят причину.