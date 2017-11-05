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5 ноября Воскресенье

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ХК «Салават Юлаев» прокомментировал отстранение комментатора Азамата Муратова

СПОРТ

ХК «Салават Юлаев» прокомментировал отстранение комментатора Азамата Муратова Фото: Личный архив Азамата Муратова

ХК «Салават Юлаев» прокомментировал отстранение комментатора Азамата Муратова Фото: Личный архив Азамата Муратова

УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 5 ноября, телеканал БСТ сообщил о том, что Азамат Муратов временно отстранен от работы комментатора матчей «Салавата Юлаева». Уфимский хоккейный клуб прокомментировал ситуацию.

«Клуб уважает позицию телеканала и не может вмешиваться во внутреннюю кухню: влиять на кадровую или редакционную политику крупнейшего медиа-холдинга республики. Надо понимать, что аудитория БСТ и болельщики нашей команды это одни и те же люди. Разумеется, у каждого из них есть мнение, и есть право это самое мнение выражать. Все просто: задача команды — показывать хорошую игру, а дело журналистов — комментировать», — сказал руководитель пресс-службы ХК «Салават Юлаев» Руслан Ахмедьянов.

Напомним, причиной временного отстранения Муратова стало эмоциональное высказывание комментатора на проигрыш «юлаевцев» в матче с хабаровский «Амуром». Последняя игра дальневосточного тура «Салавата» закончилась со счетом 3:1.

Теги: комментатор, Азамат Муратов, Салават Юлаев
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