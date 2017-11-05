ДТП в Уфе: иномарка сбила пьяную женщину
ДТП в Уфе: иномарка сбила пьяную женщинуФото: «Дорожный Патруль Уфа»
ДТП в Уфе: иномарка сбила пьяную женщинуФото: «Дорожный Патруль Уфа»
УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
ДТП, в результате которого пострадала женщина, произошло поздно вечером, 4 ноября в Черниковке, на улице Интернациональная.
Как сообщает группа «Дорожный Патруль Уфа», женщина, будучи в нетрезвом состоянии, шла посреди проезжей части. Водитель, управляющий Ауди, попытался объехать ее, однако все равно задел пешехода левым боком. После столкновения женщина упала, а машина лишилась зеркала заднего вида.
Пострадавшую госпитализировала карета скорой помощи.