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5 ноября Воскресенье

Уфа   °

ДТП в Уфе: иномарка сбила пьяную женщину

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП в Уфе: иномарка сбила пьяную женщину

Фото: «Дорожный Патруль Уфа»

ДТП в Уфе: иномарка сбила пьяную женщину

Фото: «Дорожный Патруль Уфа»

УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

ДТП, в результате которого пострадала женщина, произошло поздно вечером, 4 ноября в Черниковке, на улице Интернациональная.

Как сообщает группа «Дорожный Патруль Уфа», женщина, будучи в нетрезвом состоянии, шла посреди проезжей части. Водитель, управляющий Ауди, попытался объехать ее, однако все равно задел пешехода левым боком. После столкновения женщина упала, а машина лишилась зеркала заднего вида.

Пострадавшую госпитализировала карета скорой помощи.

Теги: ДТП
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