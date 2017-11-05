Азамат Муратов вновь отстранен от работы комментатора хоккейных матчей на канале БСТ Фото: msport.business-gazeta.ru Азамат Муратов вновь отстранен от работы комментатора хоккейных матчей на канале БСТ Фото: msport.business-gazeta.ru

УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Руководство телеканала БСТ было вынуждено вновь отстранить Азамата Муратова от работы комментатора на хоккейных матчах «Салавата Юлаева». Правда, как отметили в телекомпании, эта мера временная.

Причиной этому послужил инцидент во время прямого эфира матча «Амур» — «Салават Юлаев» 4 ноября (завершился победой хабаровского клуба со счётом 3:1). В концовке второго периода Азамат Муратов эмоционально высказал свою личную критическую оценку игры команды и покинул комментаторскую позицию, не дожидаясь окончания периода.

«Мною принято решение временно отстранить Азамата Муратова от работы в спортивном эфире телеканала «БСТ». Полагаю, и руководству холдинга, и самому комментатору требуется некоторое время для того, чтобы проанализировать случившийся инцидент и не допустить в дальнейшем повторения подобных ситуаций. Подчёркиваю, что речь идёт о временной санкции. Контракт с Муратовым, действующий до окончания нынешнего хоккейного сезона, решено не расторгать», — пояснил сложившуюся ситуацию директор медиахолдинга ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов.

Напомним, такие санкции в отношении Азамата Муратова применяются не в первый раз. В октябре 2014 года его уже отстраняли от работы комментатора. Тогда причиной называли систематическое опоздание Муратова на эфир.