Внимание, розыск: в Башкирии пропали подростки Фото: РОО «Поиск детей — Уфа» Внимание, розыск: в Башкирии пропали подростки Фото: РОО «Поиск детей — Уфа»

УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Организация по содействию в поиске пропавших детей «Поиск детей — Уфа» и полицейские просят помощи в поиске пропавших подростков в Бирске. 4 ноября около 13 часов ушли 17-летние Владислав Киржаков и Дарья Чаплыгина. Приметы молодого человека: рост 190 см., лицо немного вытянутое, брови темные. Он был одет в синюю куртку с капюшоном (на спине и рукаве белая надпись), синие джинсы, шапку ушанку, ботинки коричневые.

У девушки светлые короткие волосы, рост около 175-182 см. Она была одета в темно-синюю куртку.

Все, кто обладает какой-либо информацией об их местонахождении могут обратиться по телефону:полиции: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных).

Дежурный номер РОО «Поиск детей — Уфа»: 8-927-969-89-19.