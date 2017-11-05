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Необходимо активизировать работу республиканского Совета по государственным языкам – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО

Необходимо активизировать работу республиканского Совета по государственным языкам – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Необходимо активизировать работу республиканского Совета по государственным языкам – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ходе совместного заседания Совета по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и Совета Ассамблеи народов республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил активизировать работу Совета по государственным языкам.

– Необходимо активизировать работу республиканского Совета по государственным языкам. В последнее время работа этого Совета, который возглавляет один из вице-премьеров Правительства республики, не соответствует требованиям сегодняшнего дня, замерла на уровне 5-10-летней давности, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Это работу надо проводить, поскольку Совет будет готовить предложения Главе республики о приоритетных направлениях и механизмах развития, защиты и поддержки государственных языков республики, обеспечении прав граждан на пользование государственными языками, принятии мер, направленных на реализацию и совершенствование государственной языковой политики.

Напомним, что Совет по государственным языкам был создан в ноябре 2002 года в целях реализации республиканского закона «О языках народов Республики Башкортостан».

Теги: языковая политика, глава рб
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