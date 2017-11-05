В Башкирии с начала года от женщин с ВИЧ родилось 318 детей Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии с начала года от женщин с ВИЧ родилось 318 детей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане с начала года от ВИЧ-инфицированных женщин родилось 318 детей. Зарегистрировано беременных с положительным ВИЧ-статусом – 445. Специалисты подчеркивают, что в целях предотвращения заражения ребенка будущие мамы должны находиться под диспансерным наблюдением, получать полный курс медикаментозной профилактики в период беременности и во время родов, а также химиопрофилактику ВИЧ у новорожденных.

В регионе в текущем году зарегистрировано 2359 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, среди них мужчин – 1489 (63,1%), женщин – 870 (35,9%). Среди впервые выявленных находятся в учреждениях УФСИН России по РБ – 315 человек.

За весь период наблюдения, начиная с 1987 года, лабораторно выявлено ВИЧ–инфицированных более 28 тысяч человек.

Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией в Башкортостане составляет 491,5 на 100 тысяч человек. В Российской Федерации он равен 618,8, в Приволжском федеральном округе — 621,6 на 100 тысяч населения. Показатель пораженности мужчин – 648,4 на 100 тысяч населения, показатель пораженности женщин – 380,6 на 100 тысяч населения.

Показатель пораженности в Уфе – 559 на 100 тысяч населения (6 295 человек), привели данные в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.