В Башкирии нашлась мать двоих детей Елена Тершукова, пропавшая неделю назад Фото: Соцсети В Башкирии нашлась мать двоих детей Елена Тершукова, пропавшая неделю назад Фото: Соцсети

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Больше недели 30-летняя Елена Тершукова из Мелеуза не сообщала родным и близким, где она находится. Друзья и знакомые обратились к группам добровольцем за помощью к поискам. 4 ноября пришла новость — Елена, мать двоих детей, нашлась живой и здоровой.

Со слов знакомых, женщина сама позвонила родным. Ее уже забрали домой. О причинах ухода из дома и где жительница Мелеуза была с 25 октября — не сообщается.

Напомним, информация об исчезновении 30-летней Елены Тершуковой попала в социальные сети 3 ноября. Женщина налегке вышла из дома и пропала.