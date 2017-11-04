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В Башкирии нашлась мать двоих детей Елена Тершукова, пропавшая неделю назад

ОБЩЕСТВО

В Башкирии нашлась мать двоих детей Елена Тершукова, пропавшая неделю назад Фото: Соцсети

В Башкирии нашлась мать двоих детей Елена Тершукова, пропавшая неделю назад Фото: Соцсети

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Больше недели 30-летняя Елена Тершукова из Мелеуза не сообщала родным и близким, где она находится. Друзья и знакомые обратились к группам добровольцем за помощью к поискам. 4 ноября пришла новость — Елена, мать двоих детей, нашлась живой и здоровой.

Со слов знакомых, женщина сама позвонила родным. Ее уже забрали домой. О причинах ухода из дома и где жительница Мелеуза была с 25 октября — не сообщается.

Напомним, информация об исчезновении 30-летней Елены Тершуковой попала в социальные сети 3 ноября. Женщина налегке вышла из дома и пропала.

Теги: пропал человек, поиск
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