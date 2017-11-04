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Главный тренер уфимского «Урала» Даниэле Баньоли: «Я был взволновал тем, что мы не играли хорошо»

СПОРТ

Главный тренер уфимского «Урала» Даниэле Баньоли: «Я был взволновал тем, что мы не играли хорошо» Фото: Олег Яровиков

Главный тренер уфимского «Урала» Даниэле Баньоли: «Я был взволновал тем, что мы не играли хорошо» Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В субботу, 4 ноября, уфимский волейбольный клуб «Урал» одержал победу над «Ярославичем» — 3:1. Команда гостей проиграла седьмой матч подряд. После игры главный тренер уфимской команды Даниэле Баньоли признался, что после первого сета «был взволнован».

«Мы не играли хорошо. На блоке было не очень хорошо и в атаке в первом сете было очень плохо. Потом поменяли подачу и игра стала улучшаться. В концовке третьей партии, вы сами видели, достали соперника на планере Гетмана. Был хороший момент для нас», — прокомментировал Баньоли.

После итальянский специалист заметил, что после выхода Андрея Колесника, характер игры «Урала» сменился. Наставник уфимских волейболистов не знал, что самый результативный игрок встречи ранее защищал цвета клуба из Ярославля.

Теги: волейбол, Урал
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