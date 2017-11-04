20-летний воспитанник башкирского хоккея Михаил Воробьев забил свою первую шайбу в АХЛ Фото: Дмитрий Слезин 20-летний воспитанник башкирского хоккея Михаил Воробьев забил свою первую шайбу в АХЛ Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

За три с половиной минуты до финальной сирены 20-летний нападающий, воспитанник башкирского хоккея и бывший игрок уфимского клуба «Салават Юлаев» Михаил Воробьев забил свою первую шайбу в Американской хоккейной лиге.

Сейчас форвард выступает за «Уилкз Бэрри». Первый гол за океаном Михаил отправил в ворота «Лихай-Уэлли». Этот момент стал победным для нынешней команды нападающего: после точного броска хоккеиста из Салавата счет в матче стал 4:3.

С каждой встречей Воробьев улучшает личную статистику: сейчас на его счету шесть очков, которые он набрал в 11 матчах. Коэффициент полезности «+1».