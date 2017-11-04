В Уфе по пути на работу пропал 32-летний Антон Дахтин Фото: Соцсети В Уфе по пути на работу пропал 32-летний Антон Дахтин Фото: Соцсети

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

32-летний уфимец, по словам родственников, пропал 29 октября. Больше недели от Антона Дахтина нет вестей. Как рассказала родная тетя пропавшего мужчины, около 9.30 утра он вышел из дома в микрорайоне Черниковка, но до работы так и не дошел.

Уфимец Антон Дахтин в день пропажи был одет: черная куртка (плащевка), черная вязаная шапка, черные трикотажные брюки, черный рюкзак.

Всех, кто видел мужчину или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам: 8 (919) 611-19-91, 8 (964) 964-18-97, 8 (917) 043-43-53 или в полицию 02.