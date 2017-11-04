На трассе в Башкирии водитель «Лады Калины» вылетел в кювет — фото Фото: отедл ГИБДД по Абзелилоскому району



На трассе в Башкирии водитель «Лады Калины» вылетел в кювет — фото Фото: отедл ГИБДД по Абзелилоскому району

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Авария, в которой пострадали четыре человека, произошла в ночь с 3 на 4 ноября на трассе в Абзелиловском районе Башкирии. Около деревни Казмашево 21-летний водитель не справился с рулевым управлением и вылетел в кювет.

В районном отделе ГИБДД уточнили: в дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека — водитель и три пассажира. Всех раненых увезли в ближайшую больницу.