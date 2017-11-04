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4 ноября Суббота

Уфа   °

На трассе в Башкирии водитель «Лады Калины» вылетел в кювет — фото

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

На трассе в Башкирии водитель «Лады Калины» вылетел в кювет — фото

Фото: отедл ГИБДД по Абзелилоскому району

На трассе в Башкирии водитель «Лады Калины» вылетел в кювет — фото

Фото: отедл ГИБДД по Абзелилоскому району

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Авария, в которой пострадали четыре человека, произошла в ночь с 3 на 4 ноября на трассе в Абзелиловском районе Башкирии. Около деревни Казмашево 21-летний водитель не справился с рулевым управлением и вылетел в кювет.

В районном отделе ГИБДД уточнили: в дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека — водитель и три пассажира. Всех раненых увезли в ближайшую больницу.

Теги: ДТП, пострадавшие
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