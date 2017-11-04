В Башкирии самосвал «ЗИЛ» задним ходом сбил женщину
В Башкирии самосвал «ЗИЛ» задним ходом сбил женщину Фото: Андрей Старостин
В Башкирии самосвал «ЗИЛ» задним ходом сбил женщину Фото: Андрей Старостин
УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Несчастный случай на производстве произошел в селе Картамак Буздякского района Башкирии. В республиканского гострудинспекции восстановили картину произошедшего и разобрались в деле.
23 сентября самосвал «ЗИЛ» задним ходом сбил заведующую складом агрофирмы. Выяснилось, что женщина в этот момент разговаривала по мобильному телефону.
«Пострадавшая получила закрытый компрессионный стабильный перелом тела первого и четвертого поясничного позвонков без повреждения спинного мозга. Несчастный случай связан с производством», — уточнили в пресс-службе Гострудинспекции РБ.
Причиной несчастного случая специалисты назвали — нарушение ПДД и неудовлетворительную организацию производства. После проверки предприятие оштрафовали на 140 тысяч рублей.