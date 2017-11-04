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В Башкирии самосвал «ЗИЛ» задним ходом сбил женщину

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии самосвал «ЗИЛ» задним ходом сбил женщину Фото: Андрей Старостин

В Башкирии самосвал «ЗИЛ» задним ходом сбил женщину Фото: Андрей Старостин

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Несчастный случай на производстве произошел в селе Картамак Буздякского района Башкирии. В республиканского гострудинспекции восстановили картину произошедшего и разобрались в деле.

23 сентября самосвал «ЗИЛ» задним ходом сбил заведующую складом агрофирмы. Выяснилось, что женщина в этот момент разговаривала по мобильному телефону.

«Пострадавшая получила закрытый компрессионный стабильный перелом тела первого и четвертого поясничного позвонков без повреждения спинного мозга. Несчастный случай связан с производством», — уточнили в пресс-службе Гострудинспекции РБ.

Причиной несчастного случая специалисты назвали — нарушение ПДД и неудовлетворительную организацию производства. После проверки предприятие оштрафовали на 140 тысяч рублей.

Теги: сбил женщину, авария
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