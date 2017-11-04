В Башкирии пропала 30-летняя мать двоих детей Елена Тершукова
В Башкирии пропала 30-летняя мать двоих детей Елена Тершукова Фото: Личный архив
В Башкирии пропала 30-летняя мать двоих детей Елена Тершукова Фото: Личный архив
УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
С 25 октября о себе не дает знать 30-летня жительница Мелеуза Елена Тершукова. Сообщения о пропаже женщины волнтеры и родственники распространяют в социальных сетях. По словам родственников, Елена вышла на улицу налегке, сказала, что в магазин. Больше ее никто не видел.
Дома исчезнувшую Елену Тершукову ждут двое маленьких детей.
Приметы пропавшей: телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза зеленые.
Была одета: серый короткий пуховик с белым мехом, черные леггинсы, белые кроссовки.
Всех, кто видел или знает, где может находиться мать двоих детей, просят связаться с сестрой Елены по телефону: 8 (937) 357-01-68 (Светлана) или в полицию 02.