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В Башкирии пропала 30-летняя мать двоих детей Елена Тершукова

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии пропала 30-летняя мать двоих детей Елена Тершукова Фото: Личный архив

В Башкирии пропала 30-летняя мать двоих детей Елена Тершукова Фото: Личный архив

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

С 25 октября о себе не дает знать 30-летня жительница Мелеуза Елена Тершукова. Сообщения о пропаже женщины волнтеры и родственники распространяют в социальных сетях. По словам родственников, Елена вышла на улицу налегке, сказала, что в магазин. Больше ее никто не видел.

Дома исчезнувшую Елену Тершукову ждут двое маленьких детей.

Приметы пропавшей: телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Была одета: серый короткий пуховик с белым мехом, черные леггинсы, белые кроссовки.

Всех, кто видел или знает, где может находиться мать двоих детей, просят связаться с сестрой Елены по телефону: 8 (937) 357-01-68 (Светлана) или в полицию 02.

Теги: пропал человек, Елена Тершукова
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