Радик Юльякшин на время стал работником автомойки — видео Фото: Стоп-кадр видео Радик Юльякшин на время стал работником автомойки — видео Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Заслуженный артист Республики Башкортостан Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Elvin Grey, представил на суд зрителей премьеру клипа «Роза». Этот хит певец национальной эстрады исполняет уже давно и собирает полные залы. Однако клип решил выпустить только сейчас.

По задумке режиссера, Радик Юльякшин — работник автомойки, который зарабатывает ради того, чтобы обеспечиваться свою любимую. Однако на пути девушки, которая трудится в кассе, встречается богатый мужчина, который завоевывает ее, но ненадолго.

Новый клип Elvin Grey за сутки набрал более 30 тысяч просмотров.