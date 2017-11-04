Радик Юльякшин на время стал работником автомойки — видео
Радик Юльякшин на время стал работником автомойки — видео Фото: Стоп-кадр видео
Радик Юльякшин на время стал работником автомойки — видео Фото: Стоп-кадр видео
УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Заслуженный артист Республики Башкортостан Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Elvin Grey, представил на суд зрителей премьеру клипа «Роза». Этот хит певец национальной эстрады исполняет уже давно и собирает полные залы. Однако клип решил выпустить только сейчас.
По задумке режиссера, Радик Юльякшин — работник автомойки, который зарабатывает ради того, чтобы обеспечиваться свою любимую. Однако на пути девушки, которая трудится в кассе, встречается богатый мужчина, который завоевывает ее, но ненадолго.
Новый клип Elvin Grey за сутки набрал более 30 тысяч просмотров.