В Башкирии в ДТП разбился пассажир отечественной легковушки
В Башкирии в ДТП разбился пассажир отечественной легковушки Фото: ГИБДД по РБ
В Башкирии в ДТП разбился пассажир отечественной легковушки Фото: ГИБДД по РБ
УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Смертельное ДТП произошло в пятницу, 3 ноября, на 31 км автодороги К. Мияки-Стерлибашево.
По информации пресс-службы ГИБДД по РБ, автомашина «ВАЗ» двенадцатой модели, следуя со стороны села Стерлибашево в сторону К. Мияки съехала в кювет и опрокинулась. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, мужчина, погиб на месте аварии. Самого водителя с травмами доставили в больницу. Личности участников ДТП уточняются.