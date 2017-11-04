Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.42 ↑

EUR 68.08 ↓

4 ноября Суббота

Уфа   °

В Башкирии в ДТП разбился пассажир отечественной легковушки

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии в ДТП разбился пассажир отечественной легковушки Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии в ДТП разбился пассажир отечественной легковушки Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Смертельное ДТП произошло в пятницу, 3 ноября, на 31 км автодороги К. Мияки-Стерлибашево.

По информации пресс-службы ГИБДД по РБ, автомашина «ВАЗ» двенадцатой модели, следуя со стороны села Стерлибашево в сторону К. Мияки съехала в кювет и опрокинулась. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, мужчина, погиб на месте аварии. Самого водителя с травмами доставили в больницу. Личности участников ДТП уточняются.

Теги: ДТП со смертельным исходом
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть