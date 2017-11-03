Директора уфимского автосалона уличили в невыплате зарплаты сотруднику Фото: ИА «Башинформ» Директора уфимского автосалона уличили в невыплате зарплаты сотруднику Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Руководителя ООО «Автоспеццентр» уличили в невыплате зарплаты одному из сотрудников за период с марта по июнь нынешнего года. В итоге работник автосалона не получил 40 тысяч рублей. При этом у фирмы была реальная возможность погасить задолженность по заработной плате. Однако руководство направило денежные средства на решение текущих финансовых проблем, не связанных с оплатой труда.

Вознаграждение за труд сотрудник получил только в ходе прокурорской проверки – в октябре текущего года, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

По данному факту надзорное ведомство организовало доследственную проверку, по итогам которой в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев»

В отношении него в настоящее время расследуется еще одно уголовное дело по факту невыплаты заработка работникам «АвтоГазЦентр».