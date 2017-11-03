Лидер группы «Йатаган» Ильдар Шакир: «Башкирская музыка содержит элементы блюза» Фото: Олег Яровиков

















Лидер группы «Йатаган» Ильдар Шакир: «Башкирская музыка содержит элементы блюза» Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В конференц-холле агентства «Башинформ» состоялась первая презентация дебютного альбома этно-группы «Йатаган». Проект «Ерем ауазы» / «Голос моей земли» музыканты осуществили совместно с первым башкирским музыкальным интернет-издательством «Афарин Records». На презентацию собрались партнеры проекта, коллеги музыкантов, друзья, журналисты.

По словам лидера группы Ильдара Шакира, альбом готовился более двух лет. Релиз альбома «Ерем ауазы» состоит из 12 треков. Среди них — народные мелодии, авторские композиции Ильдара Шакира, Урала Идельбаева, а также композиции с лауреатом всероссийских и международных конкурсов Иделем Аралбаевым. Интересно, что запись альбома велась в реальном времени с одновременным звучанием живых тембров. Качественную запись молодым музыкантам помог осуществить известный уфимский звукорежиссер Михаил Кузьмичев. Оригинальный логотип группы разработал дизайнер Арслан Бикбаев.

«Выпуск альбома в официальном издательстве — это важный шаг для нас, мечта моей жизни. Я рос в основном на западной и нашей рок-музыке. А башкирская музыка — это такой богатейший материал! Мы считаем, что ее должны знать. Многие думают, что это скучно или обязательно под баян. Один художник мне как-то сказал: башкирская музыка содержит элементы блюза, думайте об этом и вы донесете свою музыку до всего мира. Это помогло найти нам свой стиль», — говорит руководитель группы Ильдар Шакир.

Ради того, чтобы о башкирской культуре, музыке узнали во всем мире, музыканты не жалеют ни времени, ни сил, ни средств. Заказывают инструменты у известных мастеров, выступают на фестивалях по всему миру, знакомят слушателей с лучшими образцами башкирского фольклора, подсматривают у музыкантов других стран интересные приемы игры, ищут интересные тембры, постоянно совершенствуют свое исполнительское мастерство.

Основу коллектива составляют Ильдар Шакир (ятаган, думбыра, бишкыл, гитара, саз), Аяз Нухов (кыл-кубыз, виолончель, морин-хуур), Расим Лугаманов (ударная сила, перкуссии) и Гаяз Ялмурзин (край, вокал). В презентации также приняли участие кураист Мурат Джанизаков и вокалист Идель Аралбаев. Совместно с ними были исполнены композиции из нового альбома «Саптар» и «Кара юрга».

«Истинное башкирское творчество начало жить на новом качественном уровне, это настоящий «world music», яркий и достойный член мирового музыкального сообщества. Я очень рад, что деятельность нашего лейбла началась с сотрудничества с таким ярким представителем башкирской музыки, как группа «Йатаган». Это то золото, которое мне, как музыкальному издателю, еще предстоит донести до ценителей этнической музыки всего мира», — говорит композитор и создатель интернет-издательства «Афарин Records» Марат Татурас.

Благодаря лейблу «Афарин Records» музыканты планируют выходить на международный рынок, сотрудничать с крупнейшими музыкальными магазинами мира. Помимо выпуска альбома на CD, его можно будет скачать и послушать в интернете. Как продемонстрировали музыканты, он уже появился в доступе, на ITunes появится 6 ноября.

«Недавно на встрече с главой Республики Башкортостан он мне сказал, что обязательно послушает наш альбом в электронном варианте», — отметил Ильдар Шакир.

Презентация альбома «Ерем ауазы» проходит также в Башдрамтеатре и в ЦСИ «Облака» в рамках Ночи искусств. Музыканты планируют организовать концертную программу в честь выхода дебютного альбома.