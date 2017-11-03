В Башкирии в поселке Приютово жители аварийных домов отпраздновали новоселье Фото: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре

В Башкирии в поселке Приютово жители аварийных домов отпраздновали новоселье Фото: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Белебеевском районе в поселке Приютово по адресу Бульвар Мира, 19 в пятницу, 3 ноября сдан 5-этажный 64-квартирный жилой дом.

Счастливыми обладателями новых квартир стали участники республиканской программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 56 семей, жильё которых было признано непригодным для проживания и пять детей-сирот получили сегодня ключи от собственных благоустроенных квартир. Это стало возможным благодаря республиканскому и районному бюджету.

В пресс-службе Госкомитета РБ по строительству и архитектуре напомнили, что недавно в Белебее 16 семей уже переехали в новое жилье. В целом, за последние пять лет были построены три дома, в которые были переселены 42 семьи. На подходе завершение строительства четвертого дома по улице Первомайская 22.

Новый дом по адресу Бульвар Мира, 19 возведен в кратчайшие сроки, всего за год, однако, от этого качество новостройки не пострадало. Как отчитались строители на торжественном открытии, дом построен по самым современным технологиям, которые позволят жильцам существенно снизить оплату коммунальных услуг.