В Башкирии Большой этнографический диктант написали около двух тысяч человек Фото: Минкультуры РБ, администрация Октябрьского района







В Башкирии Большой этнографический диктант написали около двух тысяч человек Фото: Минкультуры РБ, администрация Октябрьского района

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Около двух тысяч жителей Башкортостана приняли участие в Большом этнографическом диктанте, прошедшем сегодня, 3 октября, в преддверии празднования Дня народного единства. Для желающих проверить свои знания по истории России, традициям и культуре ее народов по всей республике было организовано 12 площадок, где можно было написать диктант, уточнили в пресс-службе Минкультуры РБ.

«Жители региона с интересом восприняли возможность поучаствовать в диктанте. Звонки с просьбой уточнить места и время его проведения начали поступать еще за месяц до назначенного дня. Отрадно, что жители Башкортостана приняли активное участие, несмотря на будний день. Это значит, что народ, проживающий в республике понимает, какое значение для нашего общества имеют вопросы этнографической грамотности. Думаю, на следующий год мы увеличим число площадок», — отметила региональный координатор РБ Альмира Кулдавлетова.

Проверить свои силы и принять участие во всероссийской просветительской акции на одну из площадок пришел заслуженный артист РБ Урал Муртазин. Артист подчеркнул, что в многонациональной стране и многонациональном регионе, подобные проекты необходимы.

«Люди должны знать о титульной нации республики, о башкирах, также мы должны знать о культуре и традициях других народов, которые живут с нами по соседству. В многонациональности наша сила, это наше богатство, большой потенциал, который надо использовать во благо, а не наоборот», — подчеркнул артист.

Диктант продлился 45 минут. За это время участникам нужно было ответить на 30 вопросов. 20 из них одинаковые для всей России, 10 составлены с учетом региональной специфики. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 30 (по баллу за правильный ответ). Для тех, кто по каким-либо причинам не смог проверить свои знания на площадках, на сайте мероприятия можно еще написать его в онлайн-режиме.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.