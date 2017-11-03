За Уфой необходимо закрепить статус столицы детской журналистики - организаторы медиафестиваля «Детям дали камеру» Фото: соцсети



















За Уфой необходимо закрепить статус столицы детской журналистики - организаторы медиафестиваля «Детям дали камеру» Фото: соцсети

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

За Уфой необходимо закрепить статус столицы детской журналистики, заявил, подводя итоги II Всероссийского медиафестиваля «Детям дали камеру», его руководитель, директор детской школы телевидения «Телешко», главный режиссер телеканала «Тамыр» Рустем Аднабаев. Мероприятие было организовано детской федеральной школой телевидения «Телешко» и телеканалом «Тамыр».

В течение трех дней 180 юных журналистов со всей России получали практический опыт в таких медиасферах, как телевидение, радио, видеоблогинг. В качестве медиатренеров их обучали креативный продюсер телеканала «Поехали!», автор и ведущий рубрики «Утро Деньги» на НТВ, сценарист и редактор программы «Галилео» на СТС, преподаватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики и Школы Первого канала Артур Тарасенко, автор блога «Real Russia» Сергей Баклыков, ведущий программы «Магаззино» на телеканале «Пятница!» Александр Молочко, режиссер Андрей Демченко и другие мастера.

«В этом году дети учились быстро и креативно снимать рекламные короткие ролики — это хлеб для медийщиков: режиссеров, операторов. Обучение было и по написанию текста: как научиться писать так, чтобы тебя дослушали, дочитали, досмотрели. Александр Молочко давал актерские тренинги: как вести себя ведущему, как правильно разговаривать с людьми, в заключение прошла учебная проверка по магазинам, — рассказал Рустем Аднабаев. — Впервые в этом году мы провели чемпионат мира по внутрикадровому монтажу — когда снимается фильм, не выключая камеру. Участвовали 20 человек, выбрали шестерых победителей, каждый получил в качестве приза экшн-камеру. Что заметил, современным детям интересен любой процесс, связанный с творчеством. То, как стать заметным, поймать хайп. В принципе так было всегда, просто сейчас это стало доступно, такая возможность — у каждого в кармане».

В этом году дети проявили наибольшую активность по сравнению с предыдущим, говорит руководитель. Две делегации из Салехарда, Санкт-Петербурга, Челябинской области приехали на фестиваль повторно.

«Думаю, лет через пять, если медиафестиваль будет жить, мы сможем получить какие-то плоды, когда дети, например, впервые попробовавшие себя в Уфе в прямом эфире, скажут весомое слово в журналистике. А бывает и наоборот — проявившие первый интерес к телевидению или радио, поняв всю кухню, поймут, что это не их стезя. В следующем году на медиафестивале хотелось бы дать участникам больше режиссуры, операторской работы, возможность не только показывать себя в кадре, но и учиться создавать, — отметил Рустем Аднабаев. — Я надеюсь, всё, что мы задумали, у нас получится. Так же, как сказал глава республики — «делать Уфу конгрессной столицей», есть тенденция придать нашему городу статус столицы детской журналистики, принимать масштабные мероприятия в данной сфере. Детского телеканала, подобного «Тамыру», нет ни у одного региона, больше ни у кого нет такого количества статуэток «ТЭФИ», как у нашего детского телевидения. Наши юные журналисты наравне со взрослыми ставятся активными участниками индустрии телевидения и радио. С просьбой снять сюжеты к нам обращаются даже федеральные каналы, наши телешкольники участвуют в пресс-турах, освещают масштабные республиканские мероприятия».