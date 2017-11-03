Пассажиры рейса «Бангкок - Уфа» уже несколько часов не могут дождаться своего вылета Фото: ГТРК Башкортостан Пассажиры рейса «Бангкок - Уфа» уже несколько часов не могут дождаться своего вылета Фото: ГТРК Башкортостан

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Российские туристы не могут вылететь из аэропорта Бангкока в Уфу из-за задержки рейса. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на мобильного репортера, который находится в аэропорту вылета.

По словам очевидца, у отдыхающих нет никакой информации о причинах задержки рейса. Русскоговорящего представителя авиакомпании на месте нет.

Сообщается, что рейс выполняет авиакомпания «Икар». По предварительным данным, рейс задержан на сутки, информирует мобильный репортер из Таиланда.

«Обещали через полчаса расселить по гостиницам», — добавил он.

В авиакомпании «Икар» агентству «Башинформ» сообщили, что вопрос вылета пассажиров рейса «Бангкок — Уфа» решается. Причины задержки и предварительное время вылета представитель компании комментировать отказалась. При этом собеседница агентства уточнила, что при задержке рейса более восьми часов днем и более шести часов в ночное время всем пассажирам будут предоставлены номера в местных гостиницах.