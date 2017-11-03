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Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» дома принимает лидера чемпионата

СПОРТ

Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» дома принимает лидера чемпионата Фото: Дмитрий Слезин

Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» дома принимает лидера чемпионата Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В понедельник, 6 ноября, гандболистки клуба «Уфа-Алиса» встречаются с лидерами чемпионата — тольяттинской «Ладой». Мачт пройдет на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Приозерный» (ул. Б. Бикбая, 13).

Сейчас уфимки занимают восьмую строчку турнирного зачета Суперлиги. «Уфа-Алиса» провела уже четыре встречи, в которых один раз одержала победу, однажды добилась ничьей и дважды уступила соперницам.

Начало матча «Уфа-Алиса» — «Лада» (Тольятти) в 12 часов по местному времени. Вход на игру свободный.

Теги: гандбол, Уфа-Алиса
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