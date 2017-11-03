Уфимские гандболисты проведут в выходные несколько игр Фото: пресс-служба «УГНТУ-ВНЗМ» Уфимские гандболисты проведут в выходные несколько игр Фото: пресс-служба «УГНТУ-ВНЗМ»

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В предстоящие выходные в Уфе, в спортивном комплексе УГНТУ, пройдут несколько гандбольных матчей. Молодежная команда «Высота» встречается с командой «Олимп» из Тольятти в рамках парных матчей первенства России. Игры пройдут 4 ноября в 14.00, 5 ноября — в 10.00.

Также состоится матч команд Суперлиги «УГНТУ-ВНЗМ» — «Сунгуль» (г. Снежинск), он пройдет 5 ноября в 15.00. Команды в этом сезоне встречаются впервые. Обе имеют в активе по пять очков: у Уфы две победы, одна ничья и четыре поражения, «Сунгуль» имеет одну победу, три игры вничью и два поражения.

По статистике предыдущих встреч, уфимская команда ни разу не проигрывала домашние игры Снежинску, сообщили в пресс-службе «УГНТУ-ВНЗМ».