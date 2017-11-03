Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.08 ↓

EUR 67.67 ↑

3 ноября Пятница

Уфа   °

Названы населенные пункты Башкирии, где в офисах МФЦ откроются окна для консультации предпринимателей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Названы населенные пункты Башкирии, где в офисах МФЦ откроются окна для консультации предпринимателей Фото: Мирон Доровских

Названы населенные пункты Башкирии, где в офисах МФЦ откроются окна для консультации предпринимателей Фото: Мирон Доровских

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Ряд офисов МФЦ открывает специальные окна для консультации предпринимателей Башкортостана.

Главная задача таких окон при офисах МФЦ — консультирование начинающих и действующих предпринимателей по вопросам создания и развития бизнеса, включая бухгалтерское и юридическое сопровождение.

По итогам комплексного сопровождения предпринимателей планируется увеличение таких показателей, как создание новых и сохранение уже имеющихся рабочих мест, а также увеличение оборота продукции малого бизнеса.

В числе населенных пунктов, где заработают окна для консультаций предпринимателей, — Нефтекамск, Стерлитамак, Кумертау, Белорецк, Туймазы и Месягутово.

Первое такое окно для предпринимателей откроется сегодня в офисе МФЦ в Кумертау по адресу: ул. Мажита Гафури, 35. Об этом сообщили в пресс-службе РГАУ МФЦ «Мои документы».

Теги: МФЦ, консультации, предприниматели
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть