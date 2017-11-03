Названы населенные пункты Башкирии, где в офисах МФЦ откроются окна для консультации предпринимателей Фото: Мирон Доровских Названы населенные пункты Башкирии, где в офисах МФЦ откроются окна для консультации предпринимателей Фото: Мирон Доровских

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Ряд офисов МФЦ открывает специальные окна для консультации предпринимателей Башкортостана.

Главная задача таких окон при офисах МФЦ — консультирование начинающих и действующих предпринимателей по вопросам создания и развития бизнеса, включая бухгалтерское и юридическое сопровождение.

По итогам комплексного сопровождения предпринимателей планируется увеличение таких показателей, как создание новых и сохранение уже имеющихся рабочих мест, а также увеличение оборота продукции малого бизнеса.

В числе населенных пунктов, где заработают окна для консультаций предпринимателей, — Нефтекамск, Стерлитамак, Кумертау, Белорецк, Туймазы и Месягутово.

Первое такое окно для предпринимателей откроется сегодня в офисе МФЦ в Кумертау по адресу: ул. Мажита Гафури, 35. Об этом сообщили в пресс-службе РГАУ МФЦ «Мои документы».