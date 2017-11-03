В Салавате лучшим пловцам вручат призы от олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича Фото: Айгуль Кирамова В Салавате лучшим пловцам вручат призы от олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича Фото: Айгуль Кирамова

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В воскресенье, 5 ноября, в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Алмаз» в городе Салавате пройдет открытый турнир по плаванию на призы олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича. Женщины и мужчины будут соревноваться на дистанции 5000 метров.

«В спортивном форуме примут участие спортсмены из Уфы, Салавата, Белорецка, Стерлитамака, Ишимбая, Нефтекамска, Туймазов, Октябрьского и гости из Екатеринбурга. Победители и призеры соревнований будут награждены ценными призами, медалями и грамотами», — рассказали в пресс-службе республиканского министерства молодежной политики и спорта.

После спортивных состязаний для участников турнира проведут мастер-класс «Развитие плавания на длинные дистанции». Спикеры — многократный чемпион мира по плаванию Алексей Акатьев и член Президиума Всероссийской федерации плавания, судья международной категории Сергей Куликов.