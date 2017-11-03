Римма Утяшева: «Мы надеемся, что в Уфе появятся памятники Габдулле Тукаю и Шайхзаде Бабичу» Фото: Олег Яровиков Римма Утяшева: «Мы надеемся, что в Уфе появятся памятники Габдулле Тукаю и Шайхзаде Бабичу» Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Межнациональные отношения - область очень тонкая и чувствительная, это мы видим в своей повседневной деятельности. Однако для всех есть общие истины. О них рассказала на совместном заседании Совета при Главе Башкортостана по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и совета Ассамблеи народов республики руководитель Национально-культурной автономии татар Башкортостан (РОО «НКАТ РБ») Римма Утяшева.

«Мы, россияне, по-прежнему ценим то, что нельзя отнять — дом, родная земля, семейный очаг, профессиональные достижения, духовный опыт», — считает руководитель РОО «НКАТ РБ».

Римма Утяшева уверена, что национальные и культурные объединения, некоммерческие организации являются активным сектором гражданского общества, взаимодействуют с государством на основе взаимного доверия и партнерства.

«Мы надеемся, что в Уфе появятся памятники Габдулле Тукаю и Шайхзаде Бабичу, Фариде Кудашевой и Бахтию Гайсину, несколько расширятся и грантовая поддержка, и субсидии для нашей деятельности, — выразила надежду Римма Утяшева. — Имеющиеся сегодня проблемы печатания и художественного перевода не позволяют нерусскоязычным литераторам дойти до массового читателя. Страшно подумать, не теряем ли мы новых Мустая Карима, Чингиза Айтматова, Расула Гамзатова, Габдуллу Тукая».

Депутат рассказала, что общественная организация является связующим центром более 10 татарских общественных организаций республики. Сегодня в 47 районах Башкирии организованы местные отделения РОО «НКАТ РБ», создан свой сайт, канал «Туган тел» начал передачи «Балкыш» на татарском языке о деятельности организации.

Парламентарий отметила, что все мероприятия и проекты стали возможны благодаря помощи, поддержке Главы Башкортостана Рустэма Хамитова. Особо депутат подчеркнула взаимопонимание и совместную деятельность при реализации проектов и проведении мероприятий РОО «НКАТ РБ» с двумя министерствами — образования и культуры республики, а также Ассамблеей народов РБ, Домом дружбы народов РБ.

«Мы активно участвуем во многих проектах, которые направлены на сохранение языка, культуры и традиций татарского народа. В основе их — укрепление согласия между людьми разных национальностей, вероисповеданий и убеждений, — рассказала Римма Утяшева. — Мир и согласие в многонациональном сообществе во многом зависят от уважительного отношения к культуре и истории друг друга».

Большое внимание автономия татар республики уделяет воспитанию подрастающего поколения. Прежде всего это вызвано тем, что в образовательный процесс вовлечено более 30% граждан — учеников, учителей, родителей, кому нужно на конкретных примерах показывать, что жизнь сегодня созидалась единением разных народов, традиций и культур; второе — пробудить у детей чувство патриотизма.

Римма Утяшева подробно рассказала о проектах, реализуемых РОО «НКАТ РБ». Это республиканский фестиваль «Тукаевские напевы», конкурс детских рисунков «Пушкин, Тукай и Карим», фестиваль песни и музыки «Ике аккош» — «Два лебедя», фестиваль «Җиз кыңгырау» — «Медный колокольчик».

Для организации и проведения культурно-просветительской работы по возрождению и сохранению традиционных форм жизнедеятельности татарского народа, промыслов, обрядов, в которых прослеживается древняя материальная основа, сегодня активно привлекается татарский ИКЦ в Буздякском районе. Жители многонациональных районов с удовольствием принимают участие в этнокультурных мероприятиях, тем более что многие имеют общие корни.

Отдельно Римма Утяшева рассказа о празднике семьи «Гаиля учагы» — «Семейный очаг». Этот проект предусматривает создание и укрепление условий для передачи от поколения к поколению традиционных духовных ценностей, воспитанию детей в духе уважения к институту семьи и брака, материнству и отцовству.