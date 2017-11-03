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В Башкирии заработала круглосуточная диспетчерская служба для инвалидов по слуху

ОБЩЕСТВО

В Башкирии заработала круглосуточная диспетчерская служба для инвалидов по слуху Фото: Олег Яровиков

В Башкирии заработала круглосуточная диспетчерская служба для инвалидов по слуху Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии начала работу бесплатная круглосуточная информационно-диспетчерская служба «Забота» глухих и слабослышащих. Профессиональные сурдопереводчики помогают таким людям вызвать экстренные службы, такси, врача на дом, записаться на прием в лечебные и социальные учреждения, передать информацию специалистам органов власти и других учреждений, знакомым и родственникам.

Также сотрудники службы окажут содействие при оформлении документов и предоставят разнообразную справочную информацию (прогноз погоды, время прибытия и отправления самолетов, поездов и автобусов, репертуар театров, расписание выставок и т. д.).

Служба работает ежедневно, без выходных и праздников, отметили в пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Связаться с сурдопереводчиками и диспетчерами службы можно позвонив по телефону 8(800)707-11-62 (для слышащих); отправив sms-сообщение на номер: +7 (961) 362-95-46; отправив сообщение по факсу: +7(495)120-11-62; отправив сообщение по электронной почте на адрес: ufa@zabota365.ru; по видеозвонку через Skype: sistemazabota102 (интернет-приложение Skype в бесплатном доступе для смартфонов);

написав в мессенджерTelegram: zabota102 (интернет-приложение Telegram в бесплатном доступе для смартфонов).

Теги: социальная защита
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