УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В пятницу, 3 ноября, на один день почти все уфимские телеканалы и радиостанции предоставят свои эфиры детям — участникам Всероссийского медиафестиваля-тренинга «Детям дали камеру». Ребята станут журналистами, операторами, теле и радиоведущими. Откроют эфир на телеканале БСТ в утренней программе «Салям» финалист шоу «Голос.Третий сезон» на Первом канале Марсель Сабиров и гостья из Иркутска Эвелина Манукян, которая приехала на фестиваль в столицу республики из Иркутска. Помогать им будут их старшие коллеги, известные телеведущие Лилия Курамшина и Дмитрий Каретко.

Большой кастинг для того, чтобы попасть в тот или иной проект, дети прошли накануне.

«Главная особенность фестиваля заключается в том, что все теле и радиоканалы одномоментно провели отбор для своих программ. 16 проектов одновременно и 180 детей со всей России. В конце кастинга профессионалы были счастливее участников фестиваля», — отметил идейный вдохновитель Рустем Аднабаев.

Сегодня заключительный день фестиваля. Параллельно с эфирами, продолжается образовательная программа С 9.30 тренинг «Без чего телеведущему никак нельзя» проведет Александр Молочко. В это же время будут проходить мастер-классы «Драматургия телевизионных форматов» и «Работа с форматными героями телепроекта, блога: поиск, отбор, управление» от Артура Тарасенко.

Днем для гостей Уфы проведут экскурсию по городу, а с 18.00 до 21.00 — вечеринка «Дети дали рейтинг»