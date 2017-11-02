На поддержку родных языков народов Башкортостана будут направлены сотни миллионов рублей – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана На поддержку родных языков народов Башкортостана будут направлены сотни миллионов рублей – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

На поддержку и развитие родных языков народов, проживающих на территории Башкортостана, будет направлено несколько сотен миллионов рублей. Такие цифры озвучил руководитель региона Рустэм Хамитов на совместном заседании Совета по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и Совета Ассамблеи народов республики.

Напомним, что в сентябре для реализации поручений Президента Российской Федерации Рустэм Хамитов подписал указ о мерах по развитию государственных языков и языков народов республики. Документ предполагает работу по трём ключевым направлениям: разработка программы по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Башкортостана; ежегодные гранты Главы республики для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков и языков народов республики; а также создание Фонда по сохранению и развитию башкирского языка.

– Каждое из этих трёх направлений будет обеспечено серьёзным финансированием. Оно будет исчисляться суммами, превышающими сотни миллионов рублей, – заявил Рустэм Хамитов. – В частности, гранты Главы республики – минимум 50 млн рублей. Наполнение Фонда тоже будет в размере около 50 млн рублей, это только стартовая цифра. Программа по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Республики Башкортостан будет существенно превышать цифру 100 млн рублей. То есть это настоящий прорыв в части финансирования деятельности в этом направлении. По сравнению с тем, что было в последние годы, финансирование увеличивается не в разы, а в десятки раз.