Башкирский «Абзаково» вошел в Топ-3 самых популярных российских горнолыжных курортов на ноябрьские праздники Фото: ГК Абзаково Башкирский «Абзаково» вошел в Топ-3 самых популярных российских горнолыжных курортов на ноябрьские праздники Фото: ГК Абзаково

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Башкирский горнолыжный курорт «Абзаково» вошел в первую тройку самых популярных горнолыжных курортов и комплексов России для отдыха на День народного единства. Результаты исследования обнародовал российский сервис бронирования жилья «Tvil». Рейтинг составлен по итогам анализа посещаемости и спроса на жилье рядом с комплексами с 3 по 7 ноября.

По данным агенства «ТурСтат», в России более четырех миллионов человек занимаются горнолыжным спортом и сноубордингом на 300 горнолыжных курортах и комплексах.

В Топ-5 горнолыжных комплексов и курортов, популярных для отдыха на ноябрьские праздничные выходные-2017, входят всесезонный комплекс «Снеж.ком» (Московская область), «Уктус» (Екатеринбург), «Абзаково» (Башкирия), «Гора Соболиная» (Иркутская область) и «Мамай» (Бурятия).

С 17 ноября в Башкортостане начнет курсировать туристический поезд Уфа — Новоабзаково — Уфа.

По информации республиканского Госкомитета по транспорту, курсирование поезда Уфа — Новоабзаково — Уфа будет осуществляться на постоянной основе в течение зимнего сезона по варианту интермодальной перевозки с использованием единого проездного билета. От железнодорожной станции города Белорецка до горнолыжных курортов Зауралья (Абзаково, Якты-Куль, Мраткино, Иремель) будет организовано автомобильное и автобусное сообщение.

Стоимость единого проездного билета по интермодальной поездке Уфа — Белорецк — горные курорты Зауралья ориентировочно составит не более 750 рублей на человека в одну сторону. Для льготных категорий граждан будет предусмотрена система скидок.