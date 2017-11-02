На кладбищах Уфы нашли 240 тайников с наркотиками Фото: скриншот оперативного видео | Видео: оперативная съемка МВД России На кладбищах Уфы нашли 240 тайников с наркотиками Фото: скриншот оперативного видео | Видео: оперативная съемка МВД России

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на двух городских кладбищах было обнаружено 240 тайников и изъяты различные наркотические средства — от разовых доз до крупных партий. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

«Сотрудниками Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу во взаимодействии с другими окружными управлениями на транспорте и подразделениями ФТС России пресечена деятельность межрегиональной группы, подозреваемой в сбыте наркотиков в особо крупном размере и создании нарколаборатории. Изъято свыше 100 килограммов запрещенных веществ и почти столько же прекурсоров и сырья для производства наркотиков», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники попали в поле зрения полицейских, когда на территории Уральского и Приволжского федеральных округов планировали создать новые каналы сбыта через интернет различных наркотических средств, в том числе получаемых из Европы: кокаина, экстази, ЛСД, амфетамина, метамфетамина, а также марихуаны и гашиша.

Один из подозреваемых был задержан при получении посылки из Германии, в которой находилось несколько видов наркотиков весом более одного килограмма. Мужчина во время своей незаконной деятельности посещал города Тольятти, Уфу, Челябинск, Оренбург для распространения запрещенных средств крупными оптовыми партиями.

По информации ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городах Новосибирск, Челябинск, Уфа, Ростов-на-Дону было выявлено восемь контрабандных поставок различного вида наркотиков из других стран на территорию России. Возбуждено 47 уголовных дел. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.