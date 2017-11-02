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В столице Башкирии пройдут Дни технологического предпринимательства

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В столице Башкирии пройдут Дни технологического предпринимательства Фото: Олег Яровиков

В столице Башкирии пройдут Дни технологического предпринимательства Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице с 9 по 10 ноября пройдет республиканский форум «Дни технологического предпринимательства».

Участников ждут два дня самой полезной информации для развития инновационно-технологического бизнеса, мастер-классы и тренинги от экспертов рынка, индивидуальное общение с экспертами, возможность выступить с презентацией на питч-сессий для авторов проектов и основателей стартапов.

Стать участником может любой желающий. Участие в форуме бесплатное. Для участия в форуме необходима предварительная регистрация.

Организаторы форума — Государственный комитет Башкортостана по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика», Акселератор «Путеводитель по инновациям» и Академия наук республики.

Теги: форум, Дни технологического предпринимательства
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