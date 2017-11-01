Волонтеры Башкирской Википедии принимают участие в нескольких конкурсах Фото: ИА «Башинформ» Волонтеры Башкирской Википедии принимают участие в нескольких конкурсах Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сразу в нескольких новых конкурсах популярной интернет-энциклопедии принимают участие волонтеры Башкирской Википеди.

«В Башкирской Википедии до 30 ноября проводится «Месяц Азербайджана», как дружественный ответ башкирских волонтеров к конкурсу «Месяц Башкортостана» в Азербайджанской Википедии. Активные участники конкурса «Месяц Азербайджана» смогут насладиться азербайджанским чаем», — сообщил администратор Башкирской Википедии Рустам Нурыев.

Также до 30 ноября проводится ставший традиционным международный конкурс «Месяц Азии», посвященный написанию статей по темам, связанным с этим континентом. Каждый участник, создавший на своем родном языке четыре и более статей, соответствующих определенным требованиям, получает открытку одной из стран Юго-Восточной Азии, волонтеры которых являются основными организаторами конкурса.

С 1 ноября по 15 декабря 2017 года проводится «Конкурс научных фотографий 2017» — международный фотоконкурс, организованный волонтерами движения Викимедиа со всего мира с целью популяризации науки и иллюстрирования статей Википедии, посвященных науке, качественными и современными фотографиями и медиафайлами. Российское жюри определит локальных победителей в каждой из пяти номинаций из числа граждан России, которые получат денежные призы в размере 10 000 рублей и право участвовать в международном финале. Организаторами конкурса в России являются НП «Викимедиа РУ» и «Издательство Яндекса».

НП «Викимедиа РУ» также запустило конкурс для библиотек России по размещению в свободном доступе книг, газет и журналов из своего фонда, которые перешли в общественное достояние. Конкурс проводится с 25 октября 2017 года по 30 июня 2018 года по трем номинациям: «Викисклад», «Федеральная резервная система банков знаний» и «Открытый доступ». Общий призовой фонд составляет 300 тысяч рублей.

«Уже совсем скоро, 9 декабря, завершится третий этап супер-марафона «Башкортостан 100», в котором по состоянию на 1 ноября принимает участие 31 редактор из башкирского, азербайджанского, русского, эрзянского, украинского, грузинского, тувинского разделов Википедии, заявлено 1109 статей и 115 фотографий. Набравшие определенное количество баллов волонтеры получат сладкий приз — настоящий мёд из башкирских пасек, или справочные и энциклопедические книги республиканских издательств», — рассказал Рустам Нурыев.