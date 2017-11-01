В Белорецке реконструировали бассейн и спортзал стадиона «Металлург» Фото: Айгуль Кирамова

















В Белорецке реконструировали бассейн и спортзал стадиона «Металлург» Фото: Айгуль Кирамова

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне в Белорецке торжественно открыли реконструированный бассейн «Дельфин» и зал греко-римской борьбы стадиона «Металлург». В мероприятии приняли участие глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов, его заместители Илгиз Тляубаев и Вячеслав Калугин, глава администрации Белорецка Сергей Поляков, заместитель директора ООО «Новая Уральская компания» Рустам Аминов, жители города.

«Наша цель – сделать так, чтобы каждый ребёнок, каждый молодой человек, каждый, кто хочет, мог стать крепче и сильнее. Мы имеем давние традиции, серьезные достижения по спорту, много белоречан принимали участие в крупных спортивных соревнованиях: в Олимпиадах, в чемпионатах мира и Европы. Нам есть чем гордиться. Очень важно, чтобы наши спортсмены занимались в хороших условиях. Уверен, приходит время здоровых, активных, спортивных людей, за которыми наше будущее», – сказал Владислав Миронов, поздравляя жителей города с этим долгожданным событием в преддверии праздника — Дня народного единства.

Со словами благодарности выступили призер республиканских соревнований по плаванию Анна Иванова и дети дошкольного возраста города Белорецка. Хореографический коллектив «Карнавал» и воспитанницы спортивного клуба художественной гимнастики «Луч» продемонстрировали свое мастерство. В завершение церемонии торжественного открытия для всех желающих была проведена экскурсия по зданию плавательного бассейна «Дельфин» и залу греко-римской борьбы, где состоялись показательные выступления юных спортсменов.

Стадион «Металлург» реконструируется в рамках республиканской программы «100 объектов — к 100-летию Башкортостана». Проект рассчитан на три года. Его общая стоимость — 150 млн рублей. В первый этап реконструкции вошел капитальный ремонт здания бассейна «Дельфин» и зала греко-римской борьбы. В последующие этапы будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс на месте старого, уже снесённого спортивного зала. После завершения всех этих работ на базе стадиона «Металлург» можно будет проводить выездные соревнования и сборы на уровне России. В следующем году планируется завершить реконструкцию чаши стадиона, где будет новое футбольное поле, хоккейная коробка, новая легкоатлетическая беговая дорожка. На территории стадиона «Металлург» планируется построить современную освещенную вело-лыжероллерную трассу. Новая площадка будет доступна в любое время года: зимой — для катания на лыжах, летом — на лыжероллерах и велосипедах. Протяженность трассы составит пять километров. Она будет сделана по всем нормативам с возможностью проведения соревнований самого высокого уровня. Все это входит в концепцию развития Белорецка как спортивного города, сообщили в администрации муниципалитета.