В Башкирии женщина украла у коллеги породистого щенка, а потом избавилась от животного Фото: https://ru.wikipedia.org В Башкирии женщина украла у коллеги породистого щенка, а потом избавилась от животного Фото: https://ru.wikipedia.org

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 35-летняя жительница города Белорецка похитила у своей знакомой карликового пинчера, а затем подкинула обратно, узнав, что он неизлечимо болен.

Сотрудник отдела МВД России по Белорецкому району Гузель Дронова рассказала агентству «Башинформ», что в полицию обратилась владелица породистого щенка. Животное оценивалось в пять тысяч рублей. Она рассказала, что несколько дней назад питомец пропал, а затем нашелся. У женщины появилось предположение, что животное не просто убежало, а его украли.

Стражи порядка выяснили, что в день пропажи пинчера его хозяйка с коллегами по работе после корпоратива продолжили застолье в её квартире. Одной из сотрудниц понравился четырехмесячный щенок коллеги. Она даже предлагала продать ей его, но получила отказ. Когда гости ушли, хозяйка квартиры обнаружила, что животное пропало. Коллега на вопрос, не забрала ли она щенка с собой, пояснила, что якобы он выбежал за ней, но остался в тамбуре подъезда. Через несколько дней собаку заметили в ветеринарной клинике, куда её принесла девочка, представившаяся хозяйкой. Через некоторое время в эту же клинику щенка принёс неравнодушный мужчина, пояснив, что нашёл его на улице. Так питомец вернулся к своей настоящей владелице.

Оказалось, что гостья после посиделок всё же взяла чужого щенка, а затем подарила дочери. Узнав у ветеринара, что щенок слепой и болезнь неизлечима, женщина решила избавиться от животного и подбросила его к двери прежней хозяйки. Оттуда он попал на улицу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Белоречанка, подозреваемая в совершении преступления, признала свою вину.